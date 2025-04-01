  • 22 апреля 202522.04.2025вторник
  • USD80,7597
    EUR93,6714
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

В Тюмени обновят пять километров дороги по улице Федюнинского

Общество, 18:05 21 апреля 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Пять км дороги обновят на ул. Федюнинского Тюмени по направлению к п. Боровский. Методом фрезерования дорожные строители уже убрали почти шесть тыс. кв. м изношенного полотна. К работе приступили ночью 21 апреля.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, всего на данном участке отремонтируют 108 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. По завершении ремонта подрядчик нанесет разметку.

Отметим, ремонт объездной в 2025 г. реализуют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:06 21.04.2025Владимир Путин: работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание
18:52 21.04.2025Два новых исторических стенда установили в сквере Победы Тюмени
18:41 21.04.2025В Тюменской области исследовали более пяти тыс. проб питьевой воды с начала года
18:29 21.04.202511 млн сеянцев хвойных деревьев посадят в лесах Тюменской области весной

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора