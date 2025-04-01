В Тюмени обновят пять километров дороги по улице Федюнинского

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Пять км дороги обновят на ул. Федюнинского Тюмени по направлению к п. Боровский. Методом фрезерования дорожные строители уже убрали почти шесть тыс. кв. м изношенного полотна. К работе приступили ночью 21 апреля.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, всего на данном участке отремонтируют 108 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. По завершении ремонта подрядчик нанесет разметку.

Отметим, ремонт объездной в 2025 г. реализуют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".