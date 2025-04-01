Решение вопросов ветеранов СВО во многом зависит от муниципалитетов

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Решение вопросов ветеранов СВО во многом зависит от муниципалитетов. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога на панельной сессии "Сильнее стали – про СВОих героев" форума "Малая Родина - сила России" в Москве.

"Вы те люди, которые первыми сталкиваются со всеми проблемами и вопросами военнослужащих и их близких. Их решение во многом зависит от вашего отношения. Более того, ваша личная вовлеченность показывает вашей команде, как нужно работать", – акцентировал важность работы муниципальных служащих по поддержке участников специальной военной операции Артём Жога.

Он рассказал, что в УФО при поддержке аппарата полпреда реализуют два проекта. Первый, - это организация "Герои Урала", которая объединяет Героев России, девять из которых получили звание на СВО, и Героев Советского Союза. Они встречаются с жителями территорий, в том числе с молодёжью, рассказывают о себе, делятся жизненным опытом, говорят о патриотизме.

Второй – это форум волонтёров и гражданских активистов "Патриоты Урала". Первое событие прошло в ноябре 2024 г. в Верхней Пышме, второе - в феврале 2025 г. в Миассе. В мероприятиях приняли участие сотни человек из разных регионов России.

Отметим, форум "Малая Родина - сила России" проходит с 21 по 23 апреля по инициативе президента России. Организаторами выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. В нем участвуют почти четыре тыс. человек из всех российских субъектов.