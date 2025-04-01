В Тюмени в День Победы запретят использование беспилотников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на использование всех беспилотных летательных аппаратов над территорией Тюмени введут с 6 часов 9 мая до 6 часов 10 мая. Исключением станет официальный организатор прямой трансляции на региональные телеканалы АНО "Сибинформбюро".

Соответствующее решение единогласно приняла городская антитеррористическая комиссия на очередном заседании, сообщили в администрации Тюмени.

Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения и антитеррористическую защищенность потенциальных объектов посягательств в период подготовки и проведения майских праздников.

Правоохранительные органы в этот период будут принимать соответствующие меры по выявлению и пресечению несанкционированных полётов беспилотных летательных аппаратов.