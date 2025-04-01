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Тюменских подростков приглашают принять участие в чемпионате "Пилоты будущего"

Общество, 10:01 27 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На онлайн-платформе "спорт.будьвдвижении.рф" проводится регистрация школьников для участия во Всероссийском чемпионате пилотирования дронов "Пилоты будущего".

Подать заявку до 30 апреля 2025 г. могут ребята в возрасте от семи до 18 лет. Организаторами чемпионата выступают "Движение первых" и Федерация гонок дронов России, сообщается на сайте Минпросвещения.

"Чемпионат "Пилоты будущего" проводится для развития беспилотной авиации, популяризации инженерных профессий и инновационных видов спорта среди детей и молодежи. Он пройдет в несколько этапов: онлайн-регистрация и теоретическое тестирование в апреле, региональные состязания в мае–июне и всероссийские в июле–августе 2025 года", - отмечено в сообщении.

Финальный этап чемпионата состоится в октябре 2025 года и определит лучших пилотов в дисциплинах "Гонки дронов класса 75 мм", "Технический симулятор", "Дрон-баскетбол", "Сборка дрона" и "Скоростной мониторинг".

В качестве призов победители получат профессиональные гоночные дроны и возможность дальнейшего участия в соревнованиях под эгидой Федерации гонок дронов.

Возрастное ограничение: 6+.

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# дроны , чемпионат , школьники

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