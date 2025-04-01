В Тюмени на олимпиаде терапевтических наук встретились студенты из разных городов

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III Всероссийская олимпиада терапевтических наук проходит в Тюменском медицинском университете 25 апреля. В ней участвуют студенты из Санкт-Петербурга, Рязани, Казани, Уфы, Иваново и Тюмени, сообщает пресс-служба вуза.

Цель олимпиады - развить у будущих врачей клиническое и творческое мышление, умение применять теоретические знания на практике, а также навыки публичных выступлений.

"В этом году олимпиада претерпела некоторые изменения: на первом этапе участников ждет квиз, который потребует проявления эрудиции, знания синдромов, авторов различных медицинских открытий. На втором этапе команды будут решать ситуационные задачи по разным разделам медицины: эндокринологии, пульмонологии, гематологии, гастроэнтерологии. Завершится конкурс проектной сессией, студенты будут предлагать решение проблемы по теме современной терапевтической службы, им предстоит подготовить презентацию и выступить с ней", - рассказала председатель жюри, заведующая кафедрой госпитальной терапии с курсом эндокринологии ТМУ, д.м.н., профессор Ирина Трошина.

Чтобы попасть на олимпиаду, студенты Тюменского медицинского университета прошли предварительный отбор. Из 11 команд в финальную часть вышли четверо.

Участников интеллектуального соревнования приветствовал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров: "Терапия – это основа медицины. Терапевтические навыки необходимы везде, от оказания помощи в бытовых ситуациях до работы в высокотехнологичных стационарах, не говоря уже о первичном звене здравоохранения. Проявите себя с лучшей стороны".

Конкурс проходит два дня, итоги объявят 26 апреля.