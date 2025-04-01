Коллектив ТВВИКУ внесут в Книгу почета Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Коллектив Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова внесут в Книгу почета города. Такое решение единогласно приняли депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва на апрельском заседании.

С предложением включить коллектив ТВВИКУ в Книгу почета к депутатскому корпусу обратились глава Тюмени Максим Афанасьев и председатель гордумы Светлана Иванова. Были отмечены особые заслуги коллектива в патриотическом воспитании молодежи и подготовке высококвалифицированных военных кадров.

"Вот уже порядка 80 лет это легендарное училище, легендарный вуз готовит военные кадры, — отметила Светлана Иванова. — И ребята, которые готовятся этим прекрасным коллективом, достойно служат в рядах Российской армии. Недавно мы встретились с одним из выпускников ТВВИКУ, ныне действующим заместителем начальника этого вуза, полковником Рустамом Сайфуллиным. Он один из тех шести выпускников ТВВИКУ, которые удостоены звания "Герой Российской Федерации". Более 70 офицеров, сержантов, курсантов награждены государственными наградами за деятельность, которую проводили в зоне специальной военной операции".

ТВВИКУ готовит специалистов с полной военно-специальной подготовкой по четырем военным специальностям и четырем военным специализациям. Это транспортные средства специального назначения, тепло - и электрообеспечение специальных технических систем и объектов, специальные радиотехнические системы, строительство и эксплуатация зданий и сооружений военного и специального назначения.

Вера Коршунова