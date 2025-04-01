Газовики Тюменской области в рамках акции "Добро до двери" поздравляют ветеранов и тружеников тыла

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"Газпром межрегионгаз Север" и "Газпром газораспределение Север" присоединились к всероссийской акции "Добро до двери", инициированной группой "Газпром".

В преддверии празднования 80-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне газовики навестили и сердечно поздравили тех, кто стал свидетелем трагических событий военных лет, а после ценой невероятных усилий восстанавливал разрушенную страну.

"День Победы - это праздник, который является символом мужества, стойкости и героизма нашего народа, отстоявшего мир и свободу в жестокой борьбе с фашизмом. Мы сердечно благодарим ветеранов и тружеников тыла и желаем им крепкого здоровья, душевного тепла и мирного неба", - поздравил председатель объединённой первичной профсоюзной организации "Газпром межрегионгаз Север профсоюз" Роман Грехов.