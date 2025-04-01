Более 200 педагогов стали участниками тюменского образовательного форума "Спутник"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 200 педагогов стали участниками VIII Образовательного форума "Спутник", который прошел в ТюмГУ. Участники приехали из Тюменской, Омской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В науке, в технологиях, в образовании появляются новые тренды, на которые важно обратить внимание. Ответ на то, как с ними быть, кроется в поиске новых методических решений, в проектной деятельности, возможно, применении гаджетов, потому что многим людям нужны усиливающие сенсорику аппараты", — обратился к участникам первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

При формировании программы организаторы - Тюменский госуниверситет и Центр "Новое движение" ТюмГУ - опирались на реальные запросы педагогов, на то, как и где найти инструменты для нового уровня общения со школьниками.

В этом году фокус внимания педагогов направлен на искусственный интеллект — руководители площадок поговорили о том, как ИИ меняет обучение, где его применять уже сегодня и почему он не заменяет учителя, а помогает ему.

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

На треке "Обучайте в онлайне как профи" участники обсудили практику использования интерактивных онлайн-досок для создания вовлекающих занятий. В лаборатории театральной педагогики многие попробовали себя в новом амплуа, оказались в неожиданных для себя обстоятельствах, увидели новые возможности ведения урока на основе методов театральной педагогики. Огромное количество отзывов поступило с площадки "А можно не приходить?", где эксперты обсуждали, как превратить внеучебную деятельность в пространство свободы, интереса и настоящего, а не формального взаимодействия с учениками.

Традиционно "Спутник" включал в себя интенсив по теме проектного обучения и трек про психологию, личностный рост и коммуникацию.

По окончании форума участники делились впечатлениями и предлагали темы для будущих форумов. В сфере интересов — мотивация для работы учителем, нюансы работы со сложными подростками, формирование бренда учителя, ТРИЗ-педагогика, игротехника и многое другое.