Тюменские студенты заняли первое место на международной экологической олимпиаде

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Команда Тюменского индустриального университета заняла первое место в общекомандном зачете XIV Международной экологической олимпиады вузов стран СНГ. Мероприятие прошло на базе Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова Белорусского госуниверситета.

Честь ТИУ защищали обучающиеся кафедры техносферной безопасности под руководством аспиранта, доцента Института сервиса и отраслевого управления Анастасии Зимнуховой. "Забота об экологии должна стать нормой жизни", – эту мысль студенты постарались донести в своей визитке.

"Используя современные технологии и искусственный интеллект, мы разрабатываем инновационные проекты систем сортировки отходов, а также находим способы превращения их в тротуарную плитку, мебель для парков и даже топливо. Мы мониторим загрязнение воздуха, выявляя главные источники вредных выбросов и предлагая эффективные способы борьбы с ними. Проводим комплексное исследование причин обмеления реки, разрабатываем методы восстановления водного баланса Туры, создаем систему мониторинга качества воды и многое другое", – рассказали о своей деятельности студенты-экологи.

Состязание проводилось в несколько этапов. Команды должны были представить визитки в свободной форме, продемонстрировать знания теории, отразить собственную позицию и привести аргументы на заданную тему в конкурсе эссе, а затем презентовать свой проект экспертному жюри.

В творческом туре команда представила эссе на тему "Изменение климата: миф или реальная угроза?". В практическом этапе студенты защитили проект рекультивации полигона ТКО урбанизированных территорий на примере Тюмени.

Наилучший результат ребята показали в теоретическом туре и заняли призовые места в индивидуальном зачете: первое место – Виктория Крашанина, Валерий Куликов, Анастасия Попова, Валерия Харченко, второе место – Роман Гойда. В общекомандном зачете студенты Индустриального стали первыми, успешно продемонстрировав свои знания и профессиональные компетенции.

Всего в олимпиаде приняли участие 54 команды из шести стран, сообщает пресс-служба ТИУ.