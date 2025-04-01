Фильм о тюменском создателе кастомных кроссовок презентуют в Конторе пароходства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксклюзивный показ документального фильма "DaddyWorksCustom" состоится в большом зале "Конторы пароходства" 5 мая. Это лента о тюменском художнике, который занимается кастомом кроссовок, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Фильм погрузит зрителей в мир мастера, где каждый стежок — это история его жизни. На премьере также будет работать фуршет, фотозона и интерактивная выставка кастомной обуви.

Начало в 19 часов 30 минут. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+