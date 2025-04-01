Тюменская компания предлагает применять 3D-сканирование для капремонта домов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию 3D-сканирования многоквартирных домов, зданий, сооружений презентовала тюменская компания "Унитех" участникам встречи по реализации программы капремонта в Тюменском технопарке 30 апреля. Способ позволяет в три раза сократить сроки по оценке состояния дома, инженерных элементов.

"Технология позволяет получить максимально точные данные по объекту, которые лягут в основу формирования проектно-сметной документации. И помогает организовать работы без каких-либо дополнительных затрат, то есть сокращает бюджет. Все это сказывается на качестве и сроках выполнения работ и дает высокую гарантию, повышает ценность самого проекта", - пояснил сооснователь ООО "Унитех" Олег Пестов-Жуков.

Компания "Унитех" участвовала в реконструкции Дома быта "Сибирь", ледовой арены в Тюмени, в строительстве нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Рощино, НТЦ "НОВАТЭК". Технологию 3D-сканирования тюменцы также используют на объектах других регионов. И это не только дома, но и мосты. В распоряжении тюменской компании есть оборудование для всех видов съемок.

По словам директора регионального департамента ЖКХ Семена Тегенцева, современные, энергоэффективные технологии применяют в основном в инженерных системах. Это необходимо для снижения платежей потребителей тепловой энергии.

"Подрядчики устанавливают погодозависимое оборудование в сфере теплоснабжения. От 120 до 150 лифтов меняют в многоквартирных домах по программе капремонта в год. Компании используют двигатели с пониженным потреблением электроэнергии. При ремонте фасадов применяют теплоизоляционную краску, что сохраняет тепловой контур дома. Есть также практика – переход на мембранные кровли. Намерены популяризировать технологию, которая дает легкость и скорость монтажа, сокращает протечки до нуля", - рассказал Тегенцев.

Напомним, основная цель встречи представителей правительства Тюменской области, фонда капитального ремонта МКД, ТПП и Строительно-индустриального кластера с бизнесом стало усиление реестра подрядных организаций по капремонту МКД. На сегодня из 300 компаний в перечне всего 50 выполняют конкретные заказы по проведению ремонтов крыш, фасадов, инженерных сетей.

До участников рынка довели информацию о льготных условиях участия в региональной программе, рассказали об инструментах поддержки. Объемы ремонта жилых домов большие, программа рассчитана до 2053 г., поэтому власти необходимо подобрать пул подрядчиков, готовых справиться с задачами оперативно и качественно.

Встречи будут проходить ежеквартально.

Анжела Лебедева