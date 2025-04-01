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Тюменская компания предлагает применять 3D-сканирование для капремонта домов

Экономика, 14:26 30 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию 3D-сканирования многоквартирных домов, зданий, сооружений презентовала тюменская компания "Унитех" участникам встречи по реализации программы капремонта в Тюменском технопарке 30 апреля. Способ позволяет в три раза сократить сроки по оценке состояния дома, инженерных элементов.

"Технология позволяет получить максимально точные данные по объекту, которые лягут в основу формирования проектно-сметной документации. И помогает организовать работы без каких-либо дополнительных затрат, то есть сокращает бюджет. Все это сказывается на качестве и сроках выполнения работ и дает высокую гарантию, повышает ценность самого проекта", - пояснил сооснователь ООО "Унитех" Олег Пестов-Жуков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Компания "Унитех" участвовала в реконструкции Дома быта "Сибирь", ледовой арены в Тюмени, в строительстве нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Рощино, НТЦ "НОВАТЭК". Технологию 3D-сканирования тюменцы также используют на объектах других регионов. И это не только дома, но и мосты. В распоряжении тюменской компании есть оборудование для всех видов съемок.

По словам директора регионального департамента ЖКХ Семена Тегенцева, современные, энергоэффективные технологии применяют в основном в инженерных системах. Это необходимо для снижения платежей потребителей тепловой энергии.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Подрядчики устанавливают погодозависимое оборудование в сфере теплоснабжения. От 120 до 150 лифтов меняют в многоквартирных домах по программе капремонта в год. Компании используют двигатели с пониженным потреблением электроэнергии. При ремонте фасадов применяют теплоизоляционную краску, что сохраняет тепловой контур дома. Есть также практика – переход на мембранные кровли. Намерены популяризировать технологию, которая дает легкость и скорость монтажа, сокращает протечки до нуля", - рассказал Тегенцев.

Напомним, основная цель встречи представителей правительства Тюменской области, фонда капитального ремонта МКД, ТПП и Строительно-индустриального кластера с бизнесом стало усиление реестра подрядных организаций по капремонту МКД. На сегодня из 300 компаний в перечне всего 50 выполняют конкретные заказы по проведению ремонтов крыш, фасадов, инженерных сетей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

До участников рынка довели информацию о льготных условиях участия в региональной программе, рассказали об инструментах поддержки. Объемы ремонта жилых домов большие, программа рассчитана до 2053 г., поэтому власти необходимо подобрать пул подрядчиков, готовых справиться с задачами оперативно и качественно.

Встречи будут проходить ежеквартально.

Анжела Лебедева

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# департамент ЖКХ , капремонт , предпринимательство , Семен Тегенцев , технологии

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