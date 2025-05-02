Жителям Тюменской области напомнили о правилах использования оружия в охотничий сезон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области стартовал охотничий сезон. В южной зоне Тюменской области в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях до 5 мая открыта охота на водоплавающую дичь и ворону серую, до 6 мая - на боровую дичь.

Управление Росгвардии по Тюменской области напоминает тюменским владельцам оружия о правилах его использования во время сезона охоты. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов ношение и использование оружия осуществляется на основании выданных лицензий, либо разрешений на хранение и ношение, хранение и использование конкретных видов, типов и моделей оружия с учётом ограничений.

"Ношение огнестрельного длинноствольного оружия разрешается гражданам во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб", - отмечено в сообщении.

В указанных случаях ношение оружия осуществляется в расчехлённом состоянии, со снаряжённым магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии), а огнестрельного короткоствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде. Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия осуществляется в порядке, определённом соответствующими правилами. Граждане обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения с ним. Перевозка оружия осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия, а также должно находиться в разряженном состоянии и отдельно от патронов. Запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны, а также ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения.

"От правильного соблюдения требований, предъявляемых к владельцам огнестрельного оружия, зависит их жизнь и жизнь окружающих!" - напоминает управление Росгвардии.