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Агроном тюменского Россельхозцентра рассказала про пересадку рассады в теплицу

Общество, 10:47 03 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Основные правила пересадки рассады в теплицу рассказала агроном филиала Россельхозцентра по Тюменской области Степина Наталья.

Для корневой системы, крепкого стебля и плотных листьев, рассаде потребуется калий. Это важный элемент стрессоустойчивости растений, повышает жаростойкость и холодостойкость, за счет накопления сухих веществ. А это очень важно во время стрессового момента при пересадке.

"За 10 – 12 дней до высадки растения подкармливаем настоем суперфосфата: четыре-пять столовых ложек удобрения размешать в 10 литрах воды и выдержать сутки. Затем добавить две столовые ложки сульфата калия, все хорошо перемешать и полить рассаду. Подкормка вносится под корень, не по листьям. И помните, даже при внесении жидкого удобрения почву в емкости, где живет рассада, надо предварительно полить, так вы улучшаете усвояемость, которая теряется, если почва сухая", - уточнила агроном.

Также можно использовать биостимуляторы, которые ускоряют процессы метаболизма и помогают адаптироваться растениям к погодным условиям. За неделю до высадки ее в грунт можно использовать гумат (0,1-0,2% раствор для корневой и внекорневой подкормки), эпин (одна-две капли на литр воды для внекорневой подкормки) или циркон (один-два мл на литр воды для корневой и внекорневой подкормки).

Некоторые огородники предпочитают готовые комплексные удобрения, такие как Фертика, Агрикола и прочие.

Одно из важных правил, регулярность и умеренность. Не увеличивайте дозу, используйте удобрения согласно инструкции, тогда ваша рассада даст богатый и вкусный урожай, пишет КП-Тюмень.

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# агроном , АПК , Россельхозцентр

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