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Синоптик рассказал тюменцам о циклах Солнца и магнитных бурях

Общество, 12:36 03 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О циклах Солнца синоптик Илья Винштейн рассказал жителям Тюменской области. У этой звезды есть 11-летний цикл: 5,5 лет затишье, потом 5,5 лет происходит рост активности.

"Каждые 11 лет у Солнца меняются магнитные полюса, это приводит к росту солнечных пятен и выбросу плазмы в окружающее пространство. Эти процессы происходят миллиарды лет. Вся Земля находится под защитой магнитосферы, поэтому солнечный ветер не долетает до поверхности земли. Самые уязвимые части – это полюса, но даже там влияние минимально, – отметил он в разговоре с корреспондентом "МегаТюмени".

По его словам, было множество исследований, которые пытались выявить влияние магнитных бурь на здоровье людей, но подтверждающих корреляций не обнаружили. Нет даже механизма этого влияния.

Винштейн также высказал свою мысль по поводу того, почему в СМИ очень часто стали появляться новости о том, что на такой-то город надвигается магнитная буря: "Интерес к таким новостям связан с тем, что подобные сообщения воспринимаются как что-то негативное и опасное. Они дают хорошую статистику, поэтому такой информации стало много. Если людям не рассказывать о магнитных бурях, то люди даже не узнают, что они происходили".

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