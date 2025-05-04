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Тюменцам представят всю историю фестиваля "Студенческая весна"

Общество, 10:52 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальные видеоинтервью, рассказывающие о различных этапах развития областной "Студенческой весны", представят в социальных сетях в рамках празднования 30-летия фестиваля. Его участники — организаторы, кураторы и сами студенты — вспомнят атмосферу тех времен, значимые события и яркие моменты, пишет Тюменская область сегoдня.

Первые видеоролики уже доступны в группе ВКонтакте "Студенческая весна | Тюмень". Первый эпизод посвящен периоду с конца 1990 до начала 2000 годов. Среди участников первого выпуска режиссёр и организатор фестиваля с 1996 по 2001 годы Валерий Муратов, куратор и организатор делегации Тюменской области с 1999 по 2025 годы Андрей Валитов, участница фестиваля с 1996 по 2002 годы, ставшая впоследствии экспертом и постановщиком с 2002 по 2007 годы Наталья Колпакова, участник и постановщик фестиваля с 1996 по 1998 годы Артем Фирсов.
Они делятся историями о том, как Студвесна стала отправной точкой их творческого пути, позволила раскрыть таланты и найти свое призвание.

Второй видеоролик охватывает период с 2000 по 2010 годы. Его гостями стали участница и постановщица с 2007 по 2013 годы Екатерина Поплавская, участник фестиваля с 2007 по 2010 годы Антон Поплавский, участник с 2003 по 2005 годы Аркадий Богданов, исполнительный директор фестиваля и руководитель делегации Тюменской области с 2013 по 2017 годы Павел Шафорост, участник, организатор фестиваля с 2005 года, режиссёр-постановщик региональных программ с 2017 по 2022 годы Евгений Копейкин. В своем интервью они подчеркнули важность фестиваля не только как творческой площадки, но и как места, где зарождаются человеческие связи и создаются личные истории. Например, именно благодаря фестивалю встретились Екатерина и Антон Поплавские, создавшие впоследствии семейную пару.

Планируется выход ещё одного, уже финального эпизода, посвященного периоду с 2010 по 2020 годы. Все серии сопровождаются уникальными архивными фото- и видеоматериалами фестиваля.

"Каждое поколение создает свою Студвесну, но эмоции, дружба и творчество остаются неизменными. Лучший способ передать это – рассказать истории людей, которые стали частью фестиваля, годами трудились над ним и добились успехов", – рассказал руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

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# история , студенты , Студенческая весна , фестиваль

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