Более 12 тысяч тюменских школьников в этом году сдадут ЕГЭ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 12 тыс. человек сдадут ЕГЭ в Тюменской области в 2025 году. Из них 11 тыс. 700 школьников этого года и более 300 выпускников прошлых лет.

Самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В прошлом году на третьем месте была физика. Иностранные языки будут сдавать 922 человека. Из них 900 - английский, 11 - немецкий, девять учеников выбрали китайский и два - французский язык.

Всего, по данным департамента образования и науки региона, для проведения экзаменов создали 54 пункта.