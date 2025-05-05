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В Тобольске отреставрировали фасад Александровской часовни

Общество, 15:14 05 мая 2025

t.me/vagintobolsk

Фасад Александровской часовни в Тобольске отреставрирован. Его открыли для горожан.

Как написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях, на объекте культурного наследия провели гидроизоляцию и укрепили основания внутри часовни, восстановили поврежденный цоколь.

"Сейчас продолжаются работы по демонтажу и переустановке барабана, а также утеплению сводного отсека. Впереди подведение электричества, восстановление благоустройства прилегающей территории и установка старинных ворот. Кстати, в ходе реставрации были обнаружены уникальные исторические росписи. Их исследуют специалисты, которые работали в Кремле и Софийском соборе", - рассказал Вагин.

Проект реставрации Александровской часовни реализуют по "Тобольск настоящий" при поддержке правительства Тюменской области и компании "СИБУР".

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# Петр Вагин , реставрация , СИБУР , Тобольск

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