Концерт памяти Леонида Згерского проведут в одноименном сквере

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт в честь Леонида Згерского начнется в одноименном сквере (ул. Республики, 29) 15 мая в 18 часов. Брасс-ансамбль солистов Тюменского филармонического оркестра исполнит любимые мелодии советских и зарубежных композиторов XX века.

Ведущая концерта - музыковед, кандидат искусствоведения Надежда Коваленко, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Первому директору Тюменской филармонии Леониду Згерскому 7 мая исполнилось бы 104 года.

"Леонид Мечиславович не коренной тюменец, он родился в Анжеро-Судженске Кемеровской области в 1921 году. Со временем его семья перебралась в Омск, где Леонид поступил в музыкальное училище по классу виолончели. В наш город он приехал после Великой Отечественной войны. Здесь Леонид Згерский с октября 1947 года стал играть в духовом оркестре при Тюменском концертно-эстрадном бюро. Буквально через 6 лет, в 1953 году, его назначают директором концертно-эстрадного бюро, которое спустя пять лет преобразуют в Тюменскую областную филармонию. Згерский станет первым директором филармонии. В этой должности он проработал 43 года", - рассказали в ТКТО.

При его участии в регионе появлялись фестивали, конкурсы. Згерский открывал новые имена и коллективы.

Вход на концерт бесплатный. Возрастное ограничение: 6+.