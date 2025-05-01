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В Тюменской области собственники 19 домов сменили управляющие компании

Общество, 09:51 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники 19 многоквартирных домов сменили управляющие компании в Тюменской области. В мае к обслуживанию дома № 83 на ул. Демьяна Бедного приступила организация "Соцкомсервис", сообщает региональная Госжилинспекция.

В д. Дударева Тюменского района дома №№ 10 и 12 на ул. Созидателей с мая вместо управляющей компании "Малина" будет обслуживать "УК Комарово".

Подробные сведения об управляющих организациях можно получить в ГИС ЖКХ или в разделе "Реестр лицензий субъекта" на сайте Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

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# Госжилинспекция , управляющие компании

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