В Тюменской области собственники 19 домов сменили управляющие компании
Собственники 19 многоквартирных домов сменили управляющие компании в Тюменской области. В мае к обслуживанию дома № 83 на ул. Демьяна Бедного приступила организация "Соцкомсервис", сообщает региональная Госжилинспекция.
В д. Дударева Тюменского района дома №№ 10 и 12 на ул. Созидателей с мая вместо управляющей компании "Малина" будет обслуживать "УК Комарово".
Подробные сведения об управляющих организациях можно получить в ГИС ЖКХ или в разделе "Реестр лицензий субъекта" на сайте Государственной жилищной инспекции Тюменской области.