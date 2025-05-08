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Тюменцам рассказали, как обновить интерьер быстро и с минимальными затратами

Общество, 16:04 08 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как обновить интерьер быстро и с минимальными затратами рассказали эксперты жителям Тюменской области. По словам дизайнера интерьера с платформы "Авито услуги" Виктории Медниковой, значительно освежит комнату новый цвет стен.

"Это самая заметная поверхность в любом помещении, а ее цвет напрямую влияет на общее восприятие пространства. Если хочется быстро поменять дизайн, перекраска — самое простое решение. Нейтральные цвета, такие как молочный, теплый серый или бежевый, делают пространство визуально просторнее и светлее. Сегодня особенно популярны моющиеся краски — они идеальны для семей с детьми или домашними питомцами", - уточнила дизайнер.

Она отметила, что важно грамотно подготовить стены под покраску - удалить старое покрытие, нанести грунт, а затем использовать валик для равномерного нанесения. Если стены неидеальны, лучше выбирать матовую или полуматовую краску — она позволит скрыть неровности.

Вторую жизнь мебели из массива, МДФ или ЛДСП также придадут краски: мебельные эмали или алкидные составы, а для глянцевых поверхностей — аэрозольные или двухкомпонентные краски с грунтовкой. Универсальные оттенки — белый, серый, графитовый, чёрный — органично вписываются в современные и минималистичные интерьеры. А обновлённые ручки и петли придадут мебели свежий вид и сделают её снова привлекательной.

"Центральным элементом любой гостиной является диван — именно его внешний вид задаёт настроение всему интерьеру. Освежить его можно несколькими способами: заменить чехол, обновить обивку или добавить стильные декоративные акценты — подушки и пледы. Особенно выразительно смотрятся контрастные подушки и текстиль с разными фактурами, например, сочетание бархата и льна", - добавила Виктория Медникова.

Свет и аксессуары станут финальными штрихами к обновленному интерьеру. Это могут быть дополнительные светильники, настольные лампы, бра и торшеры. Лёгкие шторы в нейтральных тонах визуально расширяют пространство, а текстиль насыщенных оттенков — например, глубокий зелёный или тёмно-синий — добавляет акценты в пространство.

Оксана Корнеенкова

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