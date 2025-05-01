Тюменский ветеринар назвал главные правила ухода за кошками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главные правила ухода за кошками назвал ветеринар Игорь Волков из Тюмени. Основные условия грамотного содержания питомца - это качественная еда, постоянный доступ к питьевой воде и чистый туалетный лоток.

"Есть три основных типа наполнителя: комкающийся, минеральный – впитывает влагу, но не образует комков, а также древесный – из опилок, кукурузного крахмала, который экологичен и биоразлагаем. Есть еще силикатно-гелевые наполнители, которые можно менять всего один-два раза в месяц, но стоят они дорого и некоторые кошки могут их бояться из-за трескающего звука при использовании", – пояснил специалист корреспонденту "МегаТюмени".

Прежде всего хороший наполнитель должен эффективно нейтрализовать запахи, а также образовывать как можно меньше пыли или вовсе обходиться без нее. Далее идет экологичность, цена и расход – как часто нужно его менять. Большая часть этих свойств зависит от типа, поэтому важно ориентироваться на предпочтения кошки, так как им может нравится определенная текстура или запах.

Важен также размер гранул. Питомцам с длинной шерстью лучше всего подойдут наполнители с большими гранулами, так как они меньше приливают к шерсти.

"Если вы хотите удобство при уборке – берите комкующийся наполнитель. Для экологичного подхода – древесные или кукурузные варианты. Для длительного использования – кристаллический", - уточнил ветеринар.