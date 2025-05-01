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В Тюмени стартует образовательная программа для участников конкурса "Моя идея"

Общество, 17:28 11 мая 2025

мультицентр "Моя территория" Тюмень | Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень

Образовательная программа для участников конкурса молодёжных инициатив "Моя идея" стартует с 21 мая. Первое мероприятие в 18 часов и будет проходить в онлайн-формате.

"Конкурсу молодежных инициатив "Моя идея" в этом году 13 лет. За это время поддержано и реализовано более 280 молодежных проектов. В числе наиболее ярких — осенние мастер-классы по гик-культуре и серия юмористических квест-экскурсий от начинающих stand-up комиков по нетуристическим районам Тюмени. Это прогулки по Лесобазе и ул. Олимпийской, повествующие о районах на основе исторических сводок и заметок местных жителей", - поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Во время образовательной программы эксперты научат конструировать молодёжный проект. Помогут проанализировать похожие кампании и улучшить вашу, подготовят участников к очной защите проекта, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

Подробности можно почитать по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

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# молодежь , Моя идея , мультицентр Моя территория

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