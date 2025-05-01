Сервис "Симптомы" доступен тюменцам в приложении "Телемед"
Сервис "Симптомы" для отслеживания состояния здоровья доступен тюменцам в приложении "Телемед-72". При этом фиксировать показатели можно как свои, так и ребенка, сообщает региональный департамент информатизации.
В тематическом разделе можно отслеживать уровень сахара в крови, давление, пульс, вес, сатурацию и многое другое.
Для этого нужно перейти в раздел "Симптомы" (правая нижняя часть панели приложения), нажать "Добавить показатель", выбрать нужный показатель, внести дату, время и значение.
"После сохранения этот показатель здоровья отобразится на экране раздела "Симптомы". Теперь каждый раз, когда захотите внести новое значение в показатель, достаточно будет выбрать его на экране и нажать "Добавить измерение". Ведение "дневника здоровья" в Телемед-72 будет полезно Вам, Вашему лечащему врачу или даже тренеру по спорту", - отметили в ведомстве.
Для фиксации показателей здоровья детей достаточно на главном экране (вверху страницы) выбрать имя ребенка.