Работу Западно-Сибирского НОЦ обсудили тюменские депутаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работу Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня обсудили на заседании комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы 15 мая. О текущих проектах депутатам рассказал директор центра Денис Неустроев.

Он напомнил, что центр был создан в 2019 году, инициаторами создания выступили Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. В структуре центра организации: 11 университетов, 15 научных организаций, 12 организаций реального сектора экономики и 5 институтов поддержки инноваций и научно-технологического развития.

В проектный пул центра входят 44 технологических, научно-технических и социально-гуманитарных проекта. Среди ключевых направлений проектов — цифровая трансформация нефтегазовой индустрии, Арктика, биологическая безопасность человека, животных и растений.

Так, в центре создано шесть молодежных лабораторий на базе четырех участников: Тюменский индустриальный университет, Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН, Югорский государственный университет, Тюменский государственный университет. К исследованию и разработкам привлекается большое количество студентов.

Над проектом "Телереанимация" сейчас работают Агентство инноваций, ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ и компания "Ин Нова". Они создают систему для больниц, которая позволит снизить уровень смертности.

"Система будет вовремя реагировать на симптомы пациентов и предотвращать состояния с помощью медицинского персонала. В системе будут использованы технологи ИИ, математических моделей и машинного зрения", — рассказал Денис Неустроев.

Ее планируют запустить в четвертом квартале 2025 года в Областной клинической больнице № 1 Тюмени, а также в больницах ЯНАО, ХМАО — Югры и Свердловской области.

Депутат Тюменской областной думы Галина Резяпова уточнила, какие проекты реализует НОЦ совместно с организациями ХМАО — Югры. Так, Югорский государственный университет был поддержан грантом Тюменской области на 150 миллионов рублей на проект по созданию карбонового полигона. К своей деятельности югорский вуз привлекает тюменских ученых. С Сургутским университетом в двухъядерном формате совместно с агентством инноваций реализован центр развития компетенций.

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева поинтересовалась, когда будет принята программа работа Западно-Сибирского НОЦ на 2025–2030 годы.

"В настоящий момент мы готовим программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального образовательного центра с учетом пожеланий и предложений, которые делает министерство науки и высшего образования. Прорабатывается концепция, летом будет предложена структура этой программы", — прокомментировал Денис Неустроев.

Он отметил, что конца этого года появится постановление правительства РФ о конкурсе и выделении субсидий на научно-образовательные центры.

"На сегодняшний день правительство Тюменской области очень эффективно использует бюджетные денежные средства, и мы получаем на выходе продукцию мирового уровня. Необходимо исследовать, как ее продвинуть дальше, — отметил депутат облдумы Юрий Баранчук. — Для агентства инноваций есть предложение организовать выездное заседание нашего комитета, глубже окунуться в его работу. Цели и задачи, которые стоят перед агентством, – это результат, который должен в конечном итоге давать экономический эффект".

Вера Корушнова