  • 18 мая 202518.05.2025воскресенье
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

Работники учреждений культуры отмечают Международный день музеев

Общество, 11:04 18 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. Поздравления сегодня принимает сообщество всех музейных учреждений региона.

Ведущий методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Ирина Савич говорит, что любовь к этому направлению родилась вместе с ней. С самого раннего детства она с мамой посещала музей изобразительных искусств.

“По образованию я библиотекарь-библиограф, окончила Тюменский государственный институт искусства и культуры. Первым местом, куда выпускницей я попробовала устроиться более 20 лет назад, была библиотека музея ИЗО, но тогда там оказалось вакантного места. В 2018 году устроилась библиотекарем в Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. С этого начался мой путь музейного работника”, – рассказывает Ирина Савич.

﻿

Сейчас она работает здесь ведущим методистом по музейно-образовательной деятельности. Сама разрабатывает, проводит экскурсии и помогает делать это коллегам.

“У нас действует большая методическая секция, общими усилиями которой обеспечивается качество предлагаемых гостям музея услуг”, – дополнила Ирина Савич.

Как и многие сотрудники музея, она не привыкла останавливаться на достигнутом. В 2024 году исполнила свою мечту, поступив в Российский Государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. Сейчас она учится на искусствоведа.

Ирина Савич полагает, что базовые функции музея, как места сохранения и передачи ценностей, были и остаются неизменными. При этом современный музей – это пространство, где можно не только познакомиться с прошлым или увидеть произведения искусства, но и пообщаться, найти новые варианты досуга, приобщиться не только к мировому культурному наследию, но и современным направлениям музейной работы.

“Думаю, наш музей вполне соответствует общим задачам, которые сейчас ставит перед собой профессиональное сообщество и критериям, по которым его оценивают посетители. Сегодня он воспринимается многими нашими гостями как интересное современное место, где можно найти для себя что-то новое, каждый раз совершая личные, пусть маленькие, но открытия в огромном пространстве культурного наследия нашей страны" – считает Ирина Савич.

﻿

Работа в музее, прежде всего, ценна общением с людьми. Деятельность экскурсовода и методиста – это, в первую очередь, про эмоции.

“Задача – дарить эмоции, заряжать людей и самому заряжаться от них. Когда я веду экскурсию, все гости – мои лучшие друзья. Это здорово иметь столько друзей. Конечно, работа в музее дает также новые знания, информацию, возможность увидеть что-то ранее незнакомое”, – поделилась ведущий методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Сегодня комплекс посещают люди разных возрастов. Основную категорию при этом составляют семейные группы. Школьники, студенты, пенсионеры и даже самые маленькие посетители находят здесь то, что им интересно и полезно.

Для привлечения посетителей в музее разрабатывают все новые мероприятия, проводят экскурсии. Интересные выставки открывают регулярно, в том числе из фондов ведущих музеев страны. Это всегда привлекает как постоянных посетителей, так и тех, кто впервые оказывается в этих стенах.

Отметим, 17 мая в учреждениях культуры региона прошли события, приуроченные к акции “Ночь музеев”. Музейный комплекс посетило много тюменцев и гостей города. Как поделилась Ирина Савич, это всегда волнительно: день получается очень насыщенным работой, но настроение при этом приподнятое. Когда акция подходит к концу, коллектив чувствует себя победителем. Каждый год сотрудники музея ставят себе высокую планку проведения мероприятий и всегда принимают большое количество гостей.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Международный день музеев , музеи , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:02 18.05.2025Эксперт рассказала тюменцам, как быстро продать автомобиль
13:47 18.05.2025Узнать о нюансах государственно итоговой аттестации могут тюменцы на горячей линии
13:35 18.05.2025Около 1,5 тысяч человек посетили передвижную выставку "Эхо войны" в Тобольском районе
12:39 18.05.2025Тюменцев приглашают на образовательную лабораторию "Семейный круг"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора