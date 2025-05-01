Работники учреждений культуры отмечают Международный день музеев
Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. Поздравления сегодня принимает сообщество всех музейных учреждений региона.
Ведущий методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Ирина Савич говорит, что любовь к этому направлению родилась вместе с ней. С самого раннего детства она с мамой посещала музей изобразительных искусств.
“По образованию я библиотекарь-библиограф, окончила Тюменский государственный институт искусства и культуры. Первым местом, куда выпускницей я попробовала устроиться более 20 лет назад, была библиотека музея ИЗО, но тогда там оказалось вакантного места. В 2018 году устроилась библиотекарем в Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. С этого начался мой путь музейного работника”, – рассказывает Ирина Савич.
Сейчас она работает здесь ведущим методистом по музейно-образовательной деятельности. Сама разрабатывает, проводит экскурсии и помогает делать это коллегам.
“У нас действует большая методическая секция, общими усилиями которой обеспечивается качество предлагаемых гостям музея услуг”, – дополнила Ирина Савич.
Как и многие сотрудники музея, она не привыкла останавливаться на достигнутом. В 2024 году исполнила свою мечту, поступив в Российский Государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. Сейчас она учится на искусствоведа.
Ирина Савич полагает, что базовые функции музея, как места сохранения и передачи ценностей, были и остаются неизменными. При этом современный музей – это пространство, где можно не только познакомиться с прошлым или увидеть произведения искусства, но и пообщаться, найти новые варианты досуга, приобщиться не только к мировому культурному наследию, но и современным направлениям музейной работы.
“Думаю, наш музей вполне соответствует общим задачам, которые сейчас ставит перед собой профессиональное сообщество и критериям, по которым его оценивают посетители. Сегодня он воспринимается многими нашими гостями как интересное современное место, где можно найти для себя что-то новое, каждый раз совершая личные, пусть маленькие, но открытия в огромном пространстве культурного наследия нашей страны" – считает Ирина Савич.
Работа в музее, прежде всего, ценна общением с людьми. Деятельность экскурсовода и методиста – это, в первую очередь, про эмоции.
“Задача – дарить эмоции, заряжать людей и самому заряжаться от них. Когда я веду экскурсию, все гости – мои лучшие друзья. Это здорово иметь столько друзей. Конечно, работа в музее дает также новые знания, информацию, возможность увидеть что-то ранее незнакомое”, – поделилась ведущий методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.
Сегодня комплекс посещают люди разных возрастов. Основную категорию при этом составляют семейные группы. Школьники, студенты, пенсионеры и даже самые маленькие посетители находят здесь то, что им интересно и полезно.
Для привлечения посетителей в музее разрабатывают все новые мероприятия, проводят экскурсии. Интересные выставки открывают регулярно, в том числе из фондов ведущих музеев страны. Это всегда привлекает как постоянных посетителей, так и тех, кто впервые оказывается в этих стенах.
Отметим, 17 мая в учреждениях культуры региона прошли события, приуроченные к акции “Ночь музеев”. Музейный комплекс посетило много тюменцев и гостей города. Как поделилась Ирина Савич, это всегда волнительно: день получается очень насыщенным работой, но настроение при этом приподнятое. Когда акция подходит к концу, коллектив чувствует себя победителем. Каждый год сотрудники музея ставят себе высокую планку проведения мероприятий и всегда принимают большое количество гостей.
Инна Пахомова