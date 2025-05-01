Работники учреждений культуры отмечают Международный день музеев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. Поздравления сегодня принимает сообщество всех музейных учреждений региона.

Ведущий методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Ирина Савич говорит, что любовь к этому направлению родилась вместе с ней. С самого раннего детства она с мамой посещала музей изобразительных искусств.

“По образованию я библиотекарь-библиограф, окончила Тюменский государственный институт искусства и культуры. Первым местом, куда выпускницей я попробовала устроиться более 20 лет назад, была библиотека музея ИЗО, но тогда там оказалось вакантного места. В 2018 году устроилась библиотекарем в Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. С этого начался мой путь музейного работника”, – рассказывает Ирина Савич.

Сейчас она работает здесь ведущим методистом по музейно-образовательной деятельности. Сама разрабатывает, проводит экскурсии и помогает делать это коллегам.

“У нас действует большая методическая секция, общими усилиями которой обеспечивается качество предлагаемых гостям музея услуг”, – дополнила Ирина Савич.

Как и многие сотрудники музея, она не привыкла останавливаться на достигнутом. В 2024 году исполнила свою мечту, поступив в Российский Государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. Сейчас она учится на искусствоведа.

Ирина Савич полагает, что базовые функции музея, как места сохранения и передачи ценностей, были и остаются неизменными. При этом современный музей – это пространство, где можно не только познакомиться с прошлым или увидеть произведения искусства, но и пообщаться, найти новые варианты досуга, приобщиться не только к мировому культурному наследию, но и современным направлениям музейной работы.

“Думаю, наш музей вполне соответствует общим задачам, которые сейчас ставит перед собой профессиональное сообщество и критериям, по которым его оценивают посетители. Сегодня он воспринимается многими нашими гостями как интересное современное место, где можно найти для себя что-то новое, каждый раз совершая личные, пусть маленькие, но открытия в огромном пространстве культурного наследия нашей страны" – считает Ирина Савич.

Работа в музее, прежде всего, ценна общением с людьми. Деятельность экскурсовода и методиста – это, в первую очередь, про эмоции.

“Задача – дарить эмоции, заряжать людей и самому заряжаться от них. Когда я веду экскурсию, все гости – мои лучшие друзья. Это здорово иметь столько друзей. Конечно, работа в музее дает также новые знания, информацию, возможность увидеть что-то ранее незнакомое”, – поделилась ведущий методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Сегодня комплекс посещают люди разных возрастов. Основную категорию при этом составляют семейные группы. Школьники, студенты, пенсионеры и даже самые маленькие посетители находят здесь то, что им интересно и полезно.

Для привлечения посетителей в музее разрабатывают все новые мероприятия, проводят экскурсии. Интересные выставки открывают регулярно, в том числе из фондов ведущих музеев страны. Это всегда привлекает как постоянных посетителей, так и тех, кто впервые оказывается в этих стенах.

Отметим, 17 мая в учреждениях культуры региона прошли события, приуроченные к акции “Ночь музеев”. Музейный комплекс посетило много тюменцев и гостей города. Как поделилась Ирина Савич, это всегда волнительно: день получается очень насыщенным работой, но настроение при этом приподнятое. Когда акция подходит к концу, коллектив чувствует себя победителем. Каждый год сотрудники музея ставят себе высокую планку проведения мероприятий и всегда принимают большое количество гостей.

Инна Пахомова