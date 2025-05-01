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На День химика в Тобольске выступят Пелагея и группа "Градусы"

Общество, 10:34 16 мая 2025

фото официального Telegram-канала Пелагеи (Пелагеи Сергеевны Хановой)

24 мая в Тобольске отметят сразу два события – 30-летний юбилей СИБУРа и профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности.

Для гостей и горожан готовят фестиваль, интерактивные зоны, спортмероприятия, мастер-классы, фудзону и ярмарку.

Главными эпицентрами празднования станут Красная и Базарная площади, где для горожан и сотрудников компании приготовлена обширная развлекательная программа, выступление любимых звезд и салют, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

Празднование начнется в полдень с городского фестиваля "Природа полимеров", который будет проходить на Красной площади. Участники мероприятия увидят, как полимеры становятся не только продуктом научных достижений, но и средством выражения связи человека с окружающим его миром. Эти материалы символизируют гармонию технологии и природы, воплощая представление компании о будущем, в котором прогресс идет рука об руку с заботой о планете.

Здесь будут организованы интерактивные зоны под концепцией "СИБУР близок каждому", которая отражает близость компании к людям, науке, технологиям, творчеству и экологии. Продукция СИБУРа всегда где-то рядом: на улице, на спортивной площадке, во время занятий творчеством, приготовления пищи, словом – почти всегда.

Для интересующихся вопросами экологии проведут обучающие мастер-классы по созданию скрабов и ароматной соли для ванн, установят велошредер по переработке пластика. Творческие натуры смогут создать яркую фотозону в научно-химической стилистике – участники раскрасят большой баннер с тематическим рисунком, превратив его в арт-объект для фото, научатся создавать многослойные браслеты, расписывать воздушные шары, декорировать термостаканы. Для тех, кто больше близок к науке, приготовили химическое шоу и электрозадачи. А самые маленькие участники фестиваля с помощью аниматоров смогут нанести аквагрим и переводные тату, заплести косички, поиграть в конструктор "Завод СИБУРА", научатся создавать брошки из фетра и ободки из синельной проволоки. Кроме того, на Красной площади установят необычные арт-объекты, отражающие стремление к прогрессу и экологичность СИБУРа, будет работать фудзона и ярмарка.

Параллельно на Базарной площади появится зона спортивных активностей, где можно поиграть в дворовые игры, панна футбол и футбол под столом, стритбол, баскетбол, позаниматься на скалодроме.

В 14 часов 30 минут по ул. Ремезова пройдет яркое праздничное шествие. В нем примут участие сотрудники и ветераны СИБУРа, жители города, а также приглашенные гости. После этого на Красной площади состоятся церемония награждения сотрудников "ЗапСибНефтехима", интерактивы, которые проведут известный актер Александр Пташенчук и ведущий "Матч ТВ" Андрей Романов, и многочасовой концерт с хедлайнерами Пелагеей и группой "Градусы". Завершится День химика праздничным салютом.

В этом году компании СИБУР исполняется 30 лет. СИБУР – одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтехимии, лидер в России по производству полимеров и каучуков. Продукция предприятий СИБУРа применяется во многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других.

ЗапСибНефтехим

В Тобольске, на родине известного химика Дмитрия Менделеева расположен один из крупнейших производственных комплексов СИБУРа – "ЗапСибНефтехим". Предприятие входит в пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. История тобольской промышленной площадки насчитывает уже более полувека, здесь создан первый в России Центр пилотирования технологий получения базовых полимеров, запуск которого позволит сократить срок вывода новых продуктов на рынок до 10 раз, а также СИБУРИНТЕХ – центр развития инженерно-технической экспертизы. Сегодня развитие предприятия продолжается – здесь строится ДГП-2 – новое производство полипропилена, после запуска которого в 2027 году страна войдет в топ-5 мировых производителей этого полимера.

В результате сотрудничества СИБУРа, правительства Тюменской области и администрации Тобольска город стал не только крупнейшим центром нефтехимии, но и обрел новый облик туристической столицы Сибири. Город ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтингах и индексах, отражающих уровень жизни и качество городской среды. Так, в 2024 году Тобольск вошел в ТОП-3 лидеров по позитивной динамике ESG-индекса городов и регионов России от ВЭБ.РФ и "Сбер", который учитывает факторы "окружающая среда", "общество" и "управление", а также в топ-4 индекса качества городской среды Минстроя России среди "средних городов" с населением от 50 до 100 тыс. человек.

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# День химика , ЗапСибНефтехим , Тобольск

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