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Тюменским студентам предлагают попасть в молодежный резерв региона

Общество, 14:47 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежный резерв региона формирует аппарат губернатора Тюменской области. Студенты с хорошей и отличной успеваемостью смогут попасть на государственную службу. Заявки принимают до 21 мая.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, участвовать в отборе могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие не менее 70 % оценок "отлично" и "хорошо" за весь период обучения.

К участию приглашаются студенты 2 и 3 курса бакалавриата, 3 и 4 курса специалитета, а также магистранты 1 курса.

Направления обучения: математическое обеспечение и администрирование информационных систем специальность; информационные системы и технологии; информационная безопасность; юриспруденция; государственное и муниципальное управление; экономика.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету и подготовить пакет документов (заявление, согласие на обработку персональных данных и учебную карточку).

Оригиналы документов необходимо принести до 21 мая по адресу: ул. Володарского, 6 офис 202.

Встреча с представителями аппарата губернатора Тюменской области по вопросам формирования Молодежного резерва и стажировки пройдет 19 мая в 10 часов в Институте государства и права (ул. Ленина, 38), аудитория 506.

По всем вопросам обращаться к ведущему менеджеру Центра развития карьеры Олесе Штуковой Петровне: o.p.shtukova@utmn.ru.

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# студенты , ТюмГУ

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