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Тюменская область увеличила оборот оптовой торговли на 64%

Общество, 15:51 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область на 64,6% увеличила оборот оптовой торговли в первом квартале 2025 года. По данным Росстата, она занимает второе место среди регионов России после Республики Ингушетия, где прирост составил 94,6%.

В Уральском федеральном округе положительная динамика за квартал относительно 2024 года наблюдается только в Свердловской области — 2,5%. В целом по России произошло небольшое снижение— на 2,1%.

В абсолютных числах оборот оптовой торговли в Тюменской области составил 385 млрд 321,5 млн рублей. По этому показателю регион на третьем месте в УрФО после Свердловской и Челябинской областей. В целом по России оборот оценен в 37 трлн 591,7 млрд рублей, пишет Вслух.ру.

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# товарооборот , торговля , УФО

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