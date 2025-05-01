В Тюменской области прогнозируют заморозки

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Заморозки в приземном слое прогнозируют в некоторых районах Тюменской области 19 мая, сообщает информационный центр регионального правительства.

В ночные часы местами ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов.

Также ГУ МЧС России по Тюменской области информирует, что на юге Тюменской области прогнозируют ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с.

Гражданам рекомендуют одеваться по погоде, обходить неустойчивые конструкции, не прятаться под деревьями, не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, быть внимательным, управляя автотранспортом.