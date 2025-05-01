Тюменская область в лидерах по подаче заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 1 тыс. 700 заявок поступило на Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" от участников из Тюменской области. По этому показателю регион вошел в топ-10 субъектов страны, сообщает информационный центр областного правительства.

Молодые люди от 14 до 35 лет заявились по 13 номинациям – от цифровизации образования до сохранения историко-культурного наследия. Ребята до 13 лет представили свои работы в номинации "Нити моей родословной". Еще две номинации конкурса - "Моя педагогическая инициатива" и "Моя семья" - не имеют возрастных ограничений.

До конца мая эксперты отберут 300 финалистов – их ждет расширенная программа наставничества, образовательные модули и очная презентация проектов. Авторы лучших инициатив получат грант до 1,5 млн рублей от Росмолодежи и возможность реализовывать проекты при экспертной и организационной поддержке конкурса даже после его завершения.

Отметим, что конкурс проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".