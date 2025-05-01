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Шесть проектов Тюменской области участвуют в конкурсе "Родная игрушка"

Общество, 17:45 20 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть проектов Тюменской области участвуют во Всероссийском конкурсе "Родная игрушка". Жители региона могут их поддержать голосами до 26 мая, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Конкурс дает возможность воплотить свои идеи в реальность, произвести первый тираж игры или игрушки, сотрудничать с ведущими отечественными производителями, получить бесплатное создание модели или прототипа, а также информационную поддержку для продвижения своих проектов.

Участники от Тюменской области: "спецотряд МЧС", настольная игра "Города России", сюжетно-образная игра "Тематические куклы", "Благое дело. Куб меценатов", "Гардарика. Древняя Русь" и "Образовательная система Роби. Развитие инженерного и креативного мышления детей".

Поддержать понравившийся проект можно в мини-приложении ВКонтакте.

Итоги голосования подведут на заседании оргкомитета в начале июня.

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# игрушки , креативные индустрии

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