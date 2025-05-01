Тюменский боец СВО рассказал школьникам о специфике работы с БПЛА

| Фото: организаторов проекта "Патриоты 72" | Фото: организаторов проекта "Патриоты 72"

О специфике службы на СВО в рамках мероприятия "Детям о героизме: личный пример защитников Отечества" рассказал тюменским школьникам боец специальной военной операции с позывным "Рязан". Встреча для старшеклассников двух школ города состоялась в Штабе общественной поддержки "Единой России" рамках проекта "Патриоты 72", сообщают организаторы.

"Рязан" является действующим командиром расчета БПЛА и в настоящее время находится в коротком отпуске. Он принес и показал ребятам несколько беспилотников. Школьники смогли не только рассмотреть их и подержать в руках, но и попробовали управлять устройствами.

Боец ответил на вопросы молодежи о разных видах беспилотников, их назначении и работе. Он рассказал, что именно операторы БПЛА днем и ночью патрулируют ближайшее воздушное пространство и охраняют покой своих сослуживцев на передовой. Военнослужащий посоветовал ребятам много ходить, заниматься спортом и даже не пренебрегать компьютерными играми - многие из них способны дать первые навыки тактики и управления дронами.

С рассказом о гуманитарной миссии и тыловой работе перед школьниками выступил руководитель "Офицеров России" Александр Сукаченко. Его команда уже 21 раз выезжала на передовую и в новые регионы, чтобы передать необходимую технику и оборудование нашим бойцам.

Напомним, подобные мероприятия проходят в рамках проекта "Патриоты 72", который реализует региональная организация "Офицеры России" совместно со Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области при содействии Фонда президентских грантов. В рамках проекта ученики старших классов встречаются с бойцами СВО, участвуют в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей, армейских "браслетов выживания".