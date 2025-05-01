Длина путепровода по улице Джанбровского в Тюмени составит 202 метра

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Длина путепровода по ул. Джанбровского на строящейся на Московском тракте развязке составит 202 метра, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На сегодняшний день подрядчик полностью установил пять из шести опор, идет монтаж пролетных строений. На пролетах 1-2 и 2-3 завершен монтаж балок, выполняется монтаж ортотропных плит. На пролете 3-4 начался монтаж балок пролетного строения путепровода.

В общей сложности уже смонтировано 1050 тонн из 2737.

Одновременно идет отсыпка съездов №5 и №6 (между ул. С.Джанбровского и пр. Академический).

Положено начало и устройству дорожной одежды на участке уширения автодороги Екатеринбург-Тюмень протяженностью 150 метров. Уже уложен слой основания толщиной 30 см из щебеночно-песчаной смеси.

Продолжаются работы и по возведению двух надземных пешеходных переходов.

На первом объекте у ЖК "Колумб" приступили к строительству монолитных конструкций и сборке металлокаркаса пролетного строения. На втором у ЖК "Московский дворик" завершены работы по сборке каркаса павильонов. Возведены лестничные сходы, смонтированы металлоконструкции пролетного строения. Ведется работа по отделке стен и прокладке инженерных коммуникаций.

Субподрядчики продолжают работы по переносу инженерных сетей. В общей сложности им предстоит переустроить пять км коммуникаций.