  • 27 мая 202527.05.2025вторник
  • USD79,6588
    EUR90,4644
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер западный

Длина путепровода по улице Джанбровского в Тюмени составит 202 метра

Общество, 20:03 27 мая 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Длина путепровода по ул. Джанбровского на строящейся на Московском тракте развязке составит 202 метра, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На сегодняшний день подрядчик полностью установил пять из шести опор, идет монтаж пролетных строений. На пролетах 1-2 и 2-3 завершен монтаж балок, выполняется монтаж ортотропных плит. На пролете 3-4 начался монтаж балок пролетного строения путепровода.

В общей сложности уже смонтировано 1050 тонн из 2737.

Одновременно идет отсыпка съездов №5 и №6 (между ул. С.Джанбровского и пр. Академический).

Положено начало и устройству дорожной одежды на участке уширения автодороги Екатеринбург-Тюмень протяженностью 150 метров. Уже уложен слой основания толщиной 30 см из щебеночно-песчаной смеси.

Продолжаются работы и по возведению двух надземных пешеходных переходов.

На первом объекте у ЖК "Колумб" приступили к строительству монолитных конструкций и сборке металлокаркаса пролетного строения. На втором у ЖК "Московский дворик" завершены работы по сборке каркаса павильонов. Возведены лестничные сходы, смонтированы металлоконструкции пролетного строения. Ведется работа по отделке стен и прокладке инженерных коммуникаций.

Субподрядчики продолжают работы по переносу инженерных сетей. В общей сложности им предстоит переустроить пять км коммуникаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# путепровод

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:22 27.05.2025Работодателей со всей страны приглашают на ярмарку трудоустройства в Тюменскую область
20:43 27.05.2025День защиты детей отметят в тюменской библиотеке в былинном стиле
20:12 27.05.2025Изобретение школьника из Тобольского района участвует в отборе на международную выставку
20:03 27.05.2025Длина путепровода по улице Джанбровского в Тюмени составит 202 метра

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора