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Тюменский студент прошел отбор в летнюю школу энергетики в Казани

Общество, 13:42 28 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Студент Передовой инженерной школы ТюмГУ Иван Андрийчук прошел отбор в летнюю школу энергетики будущего "Инжир", которая состоится в Казани. На отборочном этапе первокурсник бакалавриата "Автоматизированные системы управления технологическим процессом" освоил онлайн-курс, проявил себя на входном тестировании и подготовил видеовизитку, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Я сдал два теста. Один общий с неограниченным количеством попыток, второй — профильный, который предлагалось решить только один раз за определенное время. Школа — мой первый опыт, надеюсь, будет интересно поработать над реальными кейсами и послушать людей, которые уже добились немалого. Конечно, ещё очень хочу посетить Казань", — рассказал студент.

"Инжир" — это проектно-образовательный интенсив, общение с представителями компаний, а еще возможность получить работу или стажировку. Участие обучающихся в таких мероприятиях — это не только возможность углубить свои знания и навыки, но и важный шаг к формированию профессиональной идентичности, уверена заместитель директора Передовой инженерной школы ТюмГУ Анастасия Савченко.

"Такие мероприятия помогают студентам стать более конкурентоспособными на рынке труда и подготовленными к вызовам будущего", — прокомментировала она.

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# Казань , студент , ТюмГУ

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