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Юным тюменцам покажут в экодомах анимационный сериал "Помощники Земли"

Общество, 12:48 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальный показ анимационного сериала "Помощники Земли" пройдет в экодомах Тюменской области 30 и 31 мая. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и направлено на формирование экологической культуры у юных жителей.

Мультипликационный проект, разработанный Российским экологическим оператором, включает в себя восемь серий, которые в легкой и доступной форме рассказывают о важности раздельного сбора отходов, переработке и осознанном потреблении. Герои мультфильма Тим, Дим, Лина и Рина борются с Мусорным монстром, демонстрируя, как каждый может внести вклад в защиту окружающей среды.

После просмотра в экодомах зрителей ждет интерактив с администраторами: можно обсудить увиденное, задать вопросы, поделиться впечатлениями и узнать больше о практических способах заботы о природе.

"Мы организовали мультмарафон, чтобы ещё больше семей могли присоединиться к экопросвещению, получая полезные знания в легком и доступном формате", – отметили в пресс-службе Тюменского экологического объединения.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие, участие бесплатное. Показы состоятся в 10 часов 30 минут и 15 часов 30 минут. Мультфильмы также доступны для онлайн-просмотра, напомнили организаторы. Ознакомиться с просветительским проектом можно на сайте.

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# дети , Тюменское экологическое объединение , экология

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