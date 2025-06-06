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Мастеров приглашают присоединиться к пряничному фестивалю в Заводоуковске

Общество, 10:24 06 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастеров приглашают присоединиться к историко-гастрономическому фестивалю "Колмаковский пряник" в Заводоуковске. Первая региональная выставка пряников Сибири пройдет 28 июня, сообщает администрация Упоровского района.

Главная задача выставки – продемонстрировать богатство культурного наследия и гастрономическое многообразие Тюменской области через призму искусства пряничного дела.

К участию приглашают мастеров пряничного дела, предприятия и ремесленные объединения. Особое внимание уделяется пряникам с уникальным сюжетом, формой, вкусовым сочетанием и визуальными элементами, отражающим самобытность территории происхождения.

Ознакомиться с подробной информацией об участии можно по ссылке.

Онлайн-регистрация доступна по адресу.

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