Мастеров приглашают присоединиться к пряничному фестивалю в Заводоуковске
Мастеров приглашают присоединиться к историко-гастрономическому фестивалю "Колмаковский пряник" в Заводоуковске. Первая региональная выставка пряников Сибири пройдет 28 июня, сообщает администрация Упоровского района.
Главная задача выставки – продемонстрировать богатство культурного наследия и гастрономическое многообразие Тюменской области через призму искусства пряничного дела.
К участию приглашают мастеров пряничного дела, предприятия и ремесленные объединения. Особое внимание уделяется пряникам с уникальным сюжетом, формой, вкусовым сочетанием и визуальными элементами, отражающим самобытность территории происхождения.
Ознакомиться с подробной информацией об участии можно по ссылке.
Онлайн-регистрация доступна по адресу.