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Представитель Народного фронта поделился мнением о проекте "Боевой кадровый резерв"

Общество, 19:01 06 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Представитель Народного фронта в Тюменской области Илья Полухин поделился мнением о проекте "Боевой кадровый резерв".

"Возвращается очень много подготовленных бойцов, и идея именно "Боевого кадрового резерва", она открывает двери ребятам, которые возвращаются с передовой, которые прошли разную подготовку. Я неоднократно с ними общался, и я понимаю на что они готовы. Уверен, что такие ребята смогут изменить наше государство к лучшему. Этот проект нужно продвигать", - сказал он.

5 июня завершился этап онлайн-собеседований. Далее для тех, кто уже вернулся со спецоперации домой, стартуют очные испытания. После них начнётся обучение, которое продлится в течение года.

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

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# Боевой кадровый резерв

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