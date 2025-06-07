Тюмень поставила рекорд России по самому массовому забегу по взлетной полосе

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Рекорд России по самому массовому забегу по взлетно-посадочной полосе действующего аэродрома поставили в Тюмени 7 июня.

Всего на старт вышли 1 тыс. 652 бегуна, они преодолели 5 км - из одного конца полосы в другой и обратно. Рекорд зафиксировал основатель и главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко. Напомним, ранее он уже регистрировал в Тюмени рекорды по самому массовому поднятию гирь и исполнению песен военных лет на баяне, аккордеоне и гармони.

Организатором необычного забега выступили Главное управление МЧС России по Тюменской области, группа компаний "ЮТэйр" и спортивный партнер — команда "5 вёрст".

"Когда мы думали, как отметить 35-летие МЧС, рассматривали разные варианты: забеги, заплывы, покорение вершин. Тогда же решили: нам нужен только рекорд! Так и родилась идея. Благодаря нашим партнерам, это знаковое событие случилось", - поделился начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

Пробежать трассу и поздравить спасателей с юбилейной датой на аэродром "Плеханово" приехали как тюменцы, так и поклонники активного образа жизни из других городов, в том числе сотрудники авиакомпании "ЮТэйр". Бортпроводники Мария Берсенева и Екатерина Пономарева специально для этого прилетели из Москвы и Сочи.

"Мы стараемся участвовать во всех спортивных мероприятиях авиакомпании, и событие в Тюмени не могли пропустить. Пробежали отлично, при поддержке коллег, все очень здорово. Спорт необходим в летном деле, он тренирует силу и выдержку", - поделились девушки.

Среди бегунов в этот день был и директор компании "А247" в составе группы компаний "ЮТэйр", действующий пилот "Боинга-737" Сергей Зайцев.

"Двигаться и развиваться нужно в разных направлениях, для этого обязательно совмещаю офисную и летную работу. Спортивная подготовка в этом деле очень важна, как в целом и здоровый образ жизни, и качественный сон", - рассказал Сергей Зайцев.

До тюменцев такой рекорд по забегу на аэродроме никто не ставил. Теперь же это событие войдет как в электронный регистр, так и печатное издание Книги рекордов России.

"Наверное, каждый в жизни мечтал бы совершить хотя бы микроподвиг или сделать что-то выдающееся. Сегодня все участники получили такую великолепную возможность. Поздравляю всех с этим событием!", - отметил заместитель генерального директора-директор по персоналу авиакомпании "ЮТэйр" Вячеслав Плясухин.

Евгения Шевцова