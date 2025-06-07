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Фартуки собственной разработки применяют в тюменском "Роднике" для обучения детей

Общество, 19:51 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Освоить навыки застегивания пуговиц, молний, кнопок детям с особенностями развития помогают специальные фартуки. В тюменском центре комплексной реабилитации "Родник" такие шьют по собственным эскизам - они помогают отработать и закрепить умения, которым невозможно научиться на обычной одежде.

"С помощью фартуков-тренажеров дети могут осваивать застежки прямо на себе, не используя игровое оборудование. Это дает реальные ощущения, развивает координацию и самое главное — позволяет закрепить навык в привычной позиции, в естественном положении рук", - рассказала ведущий специалист по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации центра "Родник" Самсара Попикова.

Фартуки сделаны из плотной ткани с одним или несколькими видами застежек: крупные, мелкие пуговицы, молния, имитация карманов. Они очень гибкие в использовании и позволяют варьировать упражнения в зависимости от уровня развития ребенка.

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# особые дети , Родник

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