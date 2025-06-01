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Тюменские дачники все чаще высаживают дикоросы на своих участках

Общество, 18:02 12 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Высаживать дикоросы у себя на участках — такая тенденция прослеживается у тюменских дачников. самые востребованные сейчас рябина и боярышник. Об этом рассказала руководитель питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Я всегда говорила: можно не садить ничего на своих участках, но иметь шиповник мы просто обязаны. Это не просто кладезь витаминов, это наше долголетие, здоровье, иммунитет", — поделилась она.

Как отмечает Светлана Гаврилова, сейчас дачники всех возрастов помимо грядок задумываются о посадке садов, не забывая и о красоте. Они занимаются огородом не только для того, чтобы превратить его в бизнес и выращивать сезонные овощи на продажу, хотя для кого-то и это играет роль. В первую очередь, как считает руководитель питомника, люди высаживают плодово-ягодные культуры, потому что заботятся о своем здоровье. Экология превыше всего и правильное питание играет огромную роль в жизни человека.

"Сейчас появилось множество пряно-вкусовых культур, новые овощные и плодовые культуры. Это витаминная корзина огромного размера", — заключила Светлана Гаврилова.

Инна Пахомова

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# дикоросы , огород , садоводы

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