Около 200 километров тюменских дорог ежедневно обрабатывают от пыли

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 200 км автодорог ежедневно обрабатывают от пыли в Тюмени, сообщает администрация города.

Дорожные службы проводят традиционную уборку с акцентом на обеспыливание. Механизированные "дворники" встроенными щетками сметают мусор, тополиный пух и листву с проезжей части и тротуаров. После этого выходит спецтехника, которая увлажняет дорожное полотно. Эта процедура актуальна и проводится в Тюмени при температуре выше плюс 25 градусов. Цель дорожников — не только очистить дороги и тротуары, но и немного охладить.

Асфальт особенно уязвим к деформации под воздействием прямых солнечных лучей и интенсивного движения транспорта. В летний период водная обработка дорог помогает снизить этот риск.

10 июня для освежающих процедур на дорогах задействовано семь спецмашин. Работы запланированы на улицах Газовиков, Ю.-Р. Г. Эрвье, Алебашевской, Защитников Отечества, Разведчика Кузнецова, Дружбы, Щербакова, Герцена, Ленина, М. Тореза, Республики, Барнаульской, Ямской, Льва Толстого, Червишевский тракт.