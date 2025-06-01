  • 10 июня 202510.06.2025вторник
  • USD79,1543
    EUR90,3666
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер юго-западный

Около 200 километров тюменских дорог ежедневно обрабатывают от пыли

Общество, 14:58 10 июня 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 200 км автодорог ежедневно обрабатывают от пыли в Тюмени, сообщает администрация города.

Дорожные службы проводят традиционную уборку с акцентом на обеспыливание. Механизированные "дворники" встроенными щетками сметают мусор, тополиный пух и листву с проезжей части и тротуаров. После этого выходит спецтехника, которая увлажняет дорожное полотно. Эта процедура актуальна и проводится в Тюмени при температуре выше плюс 25 градусов. Цель дорожников — не только очистить дороги и тротуары, но и немного охладить.

Асфальт особенно уязвим к деформации под воздействием прямых солнечных лучей и интенсивного движения транспорта. В летний период водная обработка дорог помогает снизить этот риск.

10 июня для освежающих процедур на дорогах задействовано семь спецмашин. Работы запланированы на улицах Газовиков, Ю.-Р. Г. Эрвье, Алебашевской, Защитников Отечества, Разведчика Кузнецова, Дружбы, Щербакова, Герцена, Ленина, М. Тореза, Республики, Барнаульской, Ямской, Льва Толстого, Червишевский тракт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дороги , уборка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 10.06.2025Ишимские дети отдохнут в июне на 27 летних площадках
15:31 10.06.2025Тюменские ученые подсчитали новое поколение личинок ценных сиговых рыб в Югре
15:09 10.06.2025Стенд Тюменской области открыли на крупном форуме "Путешествуй!" в Москве
14:58 10.06.2025Около 200 километров тюменских дорог ежедневно обрабатывают от пыли

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора