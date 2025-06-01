Проект "Эль Соседо" тюменских студентов выиграл грант 50 тысяч рублей

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Проект "Эль Соседо" шестерых студентов-первокурсников образовательного трека "Капитаны" ТюмГУ, модуль "Start-up", выиграл грант 50 тыс. рублей. На специальном сайте студенты смогут найти соседей по квартире, а умные технологии позволят им сделать этот процесс быстрее и удобнее.

Всего восемь проектов — от IT-разработок до идей по сохранению культурного наследия Сибири — представили студенты комиссии из тюменских предпринимателей. Весь семестр ребята работали над созданием и реализацией своих первых действующих проектов. Три команды выиграли мини-гранты на реализацию своих идей.

Второй грант — 30 тыс. рублей получил бренд современной одежды с Сибирскими корнями "Баско". Дизайны изделий не просто отсылают к традициям малой Родины, они делают своих обладателей причастными к культуре Сибири.

Грант в 20 тысяч рублей выиграл проект "Hunimal" — уникальная мастерская украшений ручной работы, специализирующаяся на создании изделий из слепков носиков и лапок домашних животных из эпоксидной смолы, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.