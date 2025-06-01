  • 16 июня 202516.06.2025понедельник
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 25..27 С 0 м/с ветер южный

Проект "Эль Соседо" тюменских студентов выиграл грант 50 тысяч рублей

Общество, 19:48 16 июня 2025

ТюмГУ

Проект "Эль Соседо" шестерых студентов-первокурсников образовательного трека "Капитаны" ТюмГУ, модуль "Start-up", выиграл грант 50 тыс. рублей. На специальном сайте студенты смогут найти соседей по квартире, а умные технологии позволят им сделать этот процесс быстрее и удобнее.

Всего восемь проектов — от IT-разработок до идей по сохранению культурного наследия Сибири — представили студенты комиссии из тюменских предпринимателей. Весь семестр ребята работали над созданием и реализацией своих первых действующих проектов. Три команды выиграли мини-гранты на реализацию своих идей.

Второй грант — 30 тыс. рублей получил бренд современной одежды с Сибирскими корнями "Баско". Дизайны изделий не просто отсылают к традициям малой Родины, они делают своих обладателей причастными к культуре Сибири.

Грант в 20 тысяч рублей выиграл проект "Hunimal" — уникальная мастерская украшений ручной работы, специализирующаяся на создании изделий из слепков носиков и лапок домашних животных из эпоксидной смолы, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:43 16.06.2025В Тюменской области средний срок товарных кредитов увеличился до 15,4 месяцев
21:29 16.06.2025Книгу о Петре Ершове презентовали в Ишиме
20:32 16.06.2025Мастер-классы и встречи с психологом пройдут в социальных гостиных в Тюмени
19:48 16.06.2025Проект "Эль Соседо" тюменских студентов выиграл грант 50 тысяч рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора