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Тюменские кинологи рассказали о роли собак в раскрытии преступлений

Общество, 13:29 21 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Четыре вида служебных собак содержатся в центре кинологической службы УМВД РФ по Тюменской области. По своим деловым качествам они делятся на несколько направлений: поиск по запаховому следу, целевой поиск наркотиков, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и трупных останков, пишет "Тюменская область сегодня".

Так, по словам начальника тюменского Центра кинологической службы УМВД РФ по Тюменской области Игоря Кривошеева, два охотничьих дратхаара и немецкая овчарка помогают искать криминальные тела и останки. Они успешно справляются со своей задачей.

"Например, в ходе уже раскрытого убийства женщины на бытовой почве в Тюменском районе следствие организовало поиски разбросанных убийцей частей расчлененного тела. Овчарка успешно справилась с заданием. А недавно по аналогичной схеме она нашла в болоте доказательства еще одного жестокого убийства. Если оперативно-розыскные мероприятия проходят в предполагаемой следствием местности, то собаки обязательно выполняют поставленную задачу, – рассказал он.

Отметим, 21 июня отмечают День кинологических подразделений МВД. В ведомстве отмечают, что за последние шесть лет число специалистов-кинологов, задействованных в разведении уже своих породистых служебных собак, увеличилось.

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