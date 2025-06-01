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График приема документов при дополнительных экзаменах определили тюменские вузы

Общество, 19:39 21 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские вузы определили график приема документов при дополнительных внутренних экзаменах. Как пишет "Вслух.ру", до 15 июля нужно заявиться абитуриентам Тюменского госуниверситета, Тюменского медуниверситета, Тюменского государственного института культуры.

Поступающим в Тюменский индустриальный университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья в случае дополнительных испытаний необходимо подать документы до 20 июля. В вузах, где для поступления необходимы только результаты ЕГЭ, приемная кампания продлится до 25 июля.

Абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Это можно сделать через приемную комиссию, через Почту России и сервис на госуслугах "Поступление в вуз онлайн". В федеральном списке более 1,7 тысяч учебных заведений, в том числе тюменские.

Уточнить дополнительную информацию можно приемной комиссии вуза. Кроме того, работает федеральная горячая линия Минобрнауки РФ: 8-800-301-44-55.

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