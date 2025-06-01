  • 23 июня 202523.06.2025понедельник
  • USD78,5016
    EUR90,1356
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

Этноквиз для иностранных студентов провели в Тюмени

Общество, 12:47 23 июня 2025

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Интеллектуальную игру "Та самая Россия" организовали для иностранных студентов 1-2 курсов ТюмГУ. Викторина проекта "Разговоры о важном" прошла в молодежной резиденции "Башня" в Тюмени.

Как сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области, участники продемонстрировали знания о культуре и наследии России, открывая новые страницы истории. В квизе приняли участие шесть команд по 10 человек. Лучшей стала "Компания друзей", набравшая максимальное количество баллов.

Проект является победителем грантового конкурса Росмолодежь.Гранты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# иностранные студенты , квиз , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 23.06.2025Фотовыставка "Паруса Ямала" открылась в Тюменском индустриальном университете
14:04 23.06.2025В Ялуторовске проект "Геройская кухня СВОим" объединил сотни людей для помощи бойцам СВО
13:53 23.06.2025В Тюмени автобусы № 6 и № 42 будут ходить по новому маршруту до 2 июля
13:09 23.06.2025Тюменцы могут помочь бойцам СВО в центре им. Кижеватова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора