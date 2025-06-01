Этноквиз для иностранных студентов провели в Тюмени
Интеллектуальную игру "Та самая Россия" организовали для иностранных студентов 1-2 курсов ТюмГУ. Викторина проекта "Разговоры о важном" прошла в молодежной резиденции "Башня" в Тюмени.
Как сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области, участники продемонстрировали знания о культуре и наследии России, открывая новые страницы истории. В квизе приняли участие шесть команд по 10 человек. Лучшей стала "Компания друзей", набравшая максимальное количество баллов.
Проект является победителем грантового конкурса Росмолодежь.Гранты.