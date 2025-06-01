Более 130 социальных предпринимателей зарегистрировано в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 130 социальных предпринимателей зарегистрировано в Тюменской области. В реестре есть представители Тюмени, Тобольска, Казанского, Исетского районов и других муниципалитетов.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал руководитель центра инноваций социальной сферы центра "Мой бизнес" Андрей Паздерин.

"Ежегодно центр "Мой бизнес" придумывает новые мероприятия, обучающие треки, программы для социальных предпринимателей. В 2024 году мы запустили проектный офис, где они могут получить поддержку. Это не только гранты, но и вопросы с нежилыми помещениями, в которых они нуждаются, с кадрами. Мы заключили соглашение с HeadHunter на предоставление поиска бесплатных вакансий для социальных предпринимателей", — поясняет Андрей Паздерин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Деятельность большинства социальных предприятий направлена на достижение социально-полезного эффекта в регионе. Это спортивные секции для детей, психологические, образовательные, досуговые центры. Так, в Тюмени работают семь точек федеральной сети "Футболика", где футболу обучают ребят в возрасте от трех до семи лет. У тренеров своя методика работы с детьми дошкольного возраста, отмечает руководитель школы "Футболика" в Тюмени Анатолий Шабалин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Дети начинают буквально с азов. Помогаем развивать мелкую моторику. Ребята учатся базовым вещам, ловить и подбрасывать мяч, много упражнений на координацию. Все упражнения у нас в игровой форме проходят, чтобы детям было интересно, иначе им просто становится скучно. Условно, дети играют в догонялки, но это им подается именно как игра, где ты какой-то персонаж, например волк, который догоняет зайца. Благодаря этому удается дать нужную нагрузку каждому ребенку и обеспечить прогресс", — рассказывает Анатолий Шабалин.

В 2023 году сеть центров получила грантовую поддержку от центра "Мой бизнес" в полмиллиона рублей, которые направили на обновление спортивного инвентаря и закупку формы для ребят.

"Меры поддержки не ограничиваются грантом. Иногда это обучение, например, финансовой грамотности. Самая большая ценность — формируется сообщество, благодаря которому можно наладить контакты с коллегами из смежных сфер, например, школы танцев или гимнастики, узнать какие-то механики работы", — отмечает Анатолий Шабалин.

С конца 2021 года в Тюмени работает реабилитационно-досуговый центр для пожилых людей с деменцией "Посиделки". Специалисты помогают ухаживающим семьям, а также организуют для людей с когнитивными нарушениями дневной досуг, отмечает руководитель центра Евгений Чернышов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Основное — это помощь ухаживающим семьям. Мы проводим консультации, объясняем как лучше построить взаимоотношения в семье, в которой есть пожилой человек с деменцией. Берем на себя ответственность: в течение дня у нас находятся пожилые люди под присмотром специалистов. А их родственники могут спокойно работать, заниматься своими делами, не оглядываясь на то, чем занимается их родственник. Работаем мы с теми категориями граждан, которых уже опасно оставлять дома одних. Они могут что-нибудь натворить, неправильно еду себе приготовить. И чтобы не было серьезных последствий, мы предлагаем наше дневное пребывание", — рассказывает Евгений Чернышов.

Для посетителей центра организовано трехразовое питание. Утром зарядка, затем занятия по специально разработанной программе реабилитации, занятия по поддержанию бытовых навыков, досуговые мероприятия, есть время для прогулок и свободного общения.

В 2023 году центр получил грант на приобретение оборудования для постинсультной реабилитации. Перенесшим инсульт тюменцам помогают разрабатывать конечности, обучиться ряду навыков заново, также они проходят социальную реабилитацию.

За время работы в центр "Посиделки" за помощью обратились около 80 человек. Сейчас на дневном пребывании в центре около двадцати человек, ежедневно — по десять человек в группе.

Влада Нерадовская