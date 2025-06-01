Новая врачебная амбулатория в селе Чикча готовится к приему пациентов

| Фото: Telegram-канал Ольги Зиминой | Фото: Telegram-канал Ольги Зиминой

Более 4300 пациентов, в том числе более 1100 детей, будет обслуживать новая врачебная амбулатория в селе Чикча Тюменского района. Учреждение готовится к приему посетителей, сообщила в своем Telegram-канале глава муниципалитета Ольга Зимина.

Модульное здание установили в мае, там уже размещено оборудование, ожидается подключение к сетям электроснабжения. Посещать специалистов в амбулатории смогут жители Чикчи, Есаулова и Якушей.

"Вместе с главой сельского поселения Ильнуром Иксановым и депутатом Чикчинской сельской думы Екатериной Мадьяровой они оценили новый объект – современный, удобный, рассчитанный на прием пациентов, забор биоматериалов, с кабинетами функциональной диагностики и дневным стационаром", - сообщила Ольга Зимина.