Молодых управленцев Тюменской области зовут на конкурс "Лидеры села"

| Фото: организаторы проекта "Лидеры села" | Фото: организаторы проекта "Лидеры села"

Жители Тюменской области от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий, могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев "Лидеры села – 2025".

Проект направлен на формирование устойчивой кадровой базы молодых управленцев и лидеров общественного мнения в сельской местности. Основные задачи: развитие компетенций в области управления и общественно-политической деятельности; создание площадки для обмена опытом и лучшими практиками; поддержка индивидуальных траекторий профессионального роста; формирование сообщества молодых единомышленников.

"Лидеры села" — не просто проект, а реальный инструмент перезагрузки управленческого будущего сельских территорий. Это возможность для молодых людей взять на себя ответственность, стать голосом и делом своей малой родины. Только в прошлом году в конкурсе приняли участие более 20 000 молодых людей из 89 регионов страны. И фермеры, и студенты, и общественные деятели — целеустремлённые, активные, неравнодушные", — отметил председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский.

Третий сезон обещает быть не менее масштабным. Регистрация открыта на официальном сайте лидерысела.рф.

Конкурс "Лидеры села" включает: образовательную траекторию с онлайн и очными форматами; серию дистанционных испытаний (тесты знаний, мотивации, лидерского потенциала); финал в очном формате; программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями; возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

"Это единственная всероссийская платформа, на которой сельская молодёжь может раскрыть свой потенциал, обменяться опытом и запустить свои идеи. Важно показать неравнодушие, любовь к своей земле и реальные действия. Кто вы, кто в вашей команде, какие у вас идеи — именно это формирует образ настоящего лидера села", — сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер РССМ и наставник конкурса Юлия Оглоблина.

В конкурсе 2024 года приняли участие более 20тыс. человек из 89 регионов РФ. 2 тыс. 141 прошли во второй этап.

Организатором конкурса выступает Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодёжи" (РССМ) при поддержке ассоциации "ВАРМСУ" и Всероссийской политической партии "Единая Россия". Реализация проекта проходит в рамках программы "Кадры для села", инициированной РССМ и Росмолодежью.