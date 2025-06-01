Роман Чуйко: у всех участников "Боевого кадрового резерва" очень высокая мотивация

У всех участников проекта "Боевой кадровый резерв" очень высокая мотивация, считает депутат Тюменской областной думы, член общественного совета проекта Роман Чуйко. Он отметил, что есть и молодые ребята, которые уже имеют опыт боевых действий, и у них есть интересные творческие планы.

Встреча участников "Боевого кадрового резерва" с губернатором Тюменской области Александром Моором и членами общественного совета проекта прошла 25 июня. Участники продемонстрировали навыки работы в команде. За 10 минут шесть групп составили перечни главных качеств успешной управленческой команды.

"Первое впечатление очень приятное, у всех очень богатый жизненный опыт, и радует то, что у нас есть и молодые ребята, у которых имеются даже законодательные инициативы. Сегодня мы их услышали, мы сделали своё дело и отметили тех, кто нам наиболее понравился", - рассказал он.

Напомним, что к очному этапу допустили более 100 ветеранов СВО. Обучение начнется в августе. В течение года участники проекта будут изучать образовательную программу по специальности "Государственное и муниципальное управление". Их ждет работа с наставниками, множество новых знаний и стажировки.