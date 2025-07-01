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Тюменские студенты представили архитектуру базы данных для отделений реанимации

Общество, 17:27 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Архитектуру базу данных для хранения и обработки медицинских показателей отделений реанимации и интенсивной терапии спроектировали команды студентов ТюмГУ, ТМУ и ТИУ. Внедрение разработанной системы в российскую медицинскую практику позволит повысить качество оказываемой помощи, снизить нагрузку на медиков и улучшить прогнозы для пациентов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В базу данных вошли модули госпитализации, препаратов, дренажей, лабораторных исследований, диагнозов, показателей, истории болезни. Они совместимы с существующими российскими медицинскими информационными системами больниц.

"Модульная структура может хранит различные типы данных, связывая их с уникальным идентификатором пациента. Она гибка и масштабируема, готова к добавлению новых модулей. Например, помимо стандартных показателей, в нее можно интегрировать геномные данные или данные носимых устройств. Кроме того, может выявлять скрытые закономерности между различными показателями здоровья и прогнозировать реакции конкретного пациента на терапевтические методы", — сообщили разработчики.

Архитектура содержит информацию из российских клинических протоколов, что поможет медикам учитывать локальные особенности ведения пациентов. По словам студентов, созданная система особенно необходима для удаленных регионов с ограниченной цифровой инфраструктурой.

Исследование выполняется при поддержке Минобрнауки России в рамках проекта "Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта".

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# здравоохранение , разработка , студенты , ТюмГУ

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